Koblenz
Verletzte Person nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 11.11.2026 ereignete sich gegen 17:00 Uhr im Bereich Altengraben in Koblenz ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde.

Die Frau war in der dortigen Fußgängerzone unterwegs, als sie von einem dort fahrenden Radfahrer erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß stürzte sie zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der PI Koblenz 1 unter Tel.: 0261-92156300 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

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Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland‑Pfalz sind unter Nennung
der Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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