Verletzte Person nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Die Frau war in der dortigen Fußgängerzone unterwegs, als sie von einem dort fahrenden Radfahrer erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß stürzte sie zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der PI Koblenz 1 unter Tel.: 0261-92156300 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Koblenz 1

Telefon: 0261 / 92156300

PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1

E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

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