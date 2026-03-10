Polizeidirektion Koblenz
Verkehrsunfallfluchten- Zeugen gesucht
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Koblenz und Lahnstein (ots) - Am Montag,09.

03.26 kam es in Koblenz-Pfaffendorf in der Emser Straße 75 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde in der Zeit von 08:00-10:30 Uhr ein geparktes Fahrzeug, VW Polo, beschädigt.
Am gleichen Tag, zwischen 11:50- 12:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in Lahnstein ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein Toyota, vermutlich durch ein rotes Fahrzeug, beim Ausparken beschädigte.
Die Unfallverursacher entfernten sich in beiden Fällen unerlaubt von der Unfallstelle.
Wer Hinweise zu den Unfällen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lahnstein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein
Telefon: 02621-913-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren