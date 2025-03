Lahnstein / Parkplatz Kur- und Heilwald (ots) - Am Montag, dem 10.03.2025 wurde in der Zeit zwischen 12:30 - 13:00 Uhr ein geparkter roter Pkw der Marke Kia beschädigt.

Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Kur- und Heilwalds an der L327 zwischen Lahnstein a.d.H. und Becheln.

Anhand der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass der rote Kia von einem anderen Pkw beim Einparken beschädigt wurde. Der/die Fahrer/-in entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Geschädigten oder die Polizei über den Unfall zu informieren.

Der/die Verursachende oder Zeugen des Unfalls wird/werden gebeten, sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.



