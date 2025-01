Im Zeitraum vom 21.01.2025, 17:30 Uhr bis 22.01.2025, 09:00 Uhr ist es in der Buchenstraße in Andernach zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Hierbei wurde ein parkender Suzuki beim Vorbeifahren von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert. Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall, insbesondere zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Andernach in Verbindung zu setzen.



