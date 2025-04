Verkehrsunfallflucht zwischen Mülheim-Kärlich und Bassenheim – roter Kleinwagen gesucht

Hierbei ist ein roter Kleinwagen, Marke unbekannt, aus Richtung Mülheim-Kärlich in Richtung Bassenheim gefahren und stieß rechtsseitig gegen eine Baustellenabsicherung. Diese wurde dadurch beschädigt. Die Fahrbahn war durch Erdreich und Fahrzeugteile verschmutzt.



Der Fahrer des roten Kleinwagens habe kurz angehalten, den Schaden begutachtet und sei dann weiter in Richtung Bassenheim, bzw. Ochtendung gefahren.



Das Fahrzeug wurde hierbei erheblich im Frontbereich beschädigt.



Daher fragt die Polizei: Wer hat das Fahrzeug gesehen und kann Hinweise auf den Fahrzeugtyp oder das Kennzeichen geben?



Rückfragen bitte an:



Hinweise bitte an die



Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach

Telefon: 02632-9210

wache.piandernach@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell