Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Am Samstag, 24.01.2026 auf Sonntag, 25.01.2026 kam es zwischen 23:00-02:00 Uhr in Rheinböllen auf dem Parkplatz des Kulturhauses (KiR) in der Schulstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein geparkter PKW der Marke Opel in der Farbe grau beim Ein-/Ausparken oder Vorbeifahren beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Schadenshöhe am geparkten Fahrzeug dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Simmern unter Tel.: 06761/921-0 oder per E-Mail an: pisimmern@polizei.rlp.de zu melden.



