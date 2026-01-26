Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hierbei wurde ein geparkter PKW der Marke Nissan in der Farbe Weiß beim Vorbeifahren beschädigt.



Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen.



An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.



Die Schadenshöhe dürfte dabei im dreistelligen Bereich liegen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Bendorf/Rhein unter Tel. 0262294020 oder per E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell