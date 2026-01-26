Bendorf
Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf
Am 24.01.2026 zwischen 16:10 - 16:35 Uhr kam es in Bendorf an der Vallendarer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein geparkter PKW der Marke Nissan in der Farbe Weiß beim Vorbeifahren beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen.

An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.

Die Schadenshöhe dürfte dabei im dreistelligen Bereich liegen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Bendorf/Rhein unter Tel. 0262294020 oder per E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
Lohweg 34, 56170 Bendorf
Telefon: 02622 94020
POK Picker


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

