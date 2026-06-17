Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am 27.05.2026 zwischen 13:00 Uhr und 13:25 Uhr ereignete sich auf dem Rossmann Parkplatz in Oberwesel ein Verkehrsunfall mit Flucht.

Der unbekannte Verursacher fuhr mutmaßlich vom Parkplatz herunter und beschädigte hierbei einen auf dem Parkplatz abgestellten PKW an der Fahrzeugfront.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der

Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter

nachzukommen.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard unter

06742/809-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



​Polizeiinspektion Boppard

Tel. 06742/809-0

piboppard@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell