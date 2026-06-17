Der unbekannte Verursacher fuhr mutmaßlich vom Parkplatz herunter und beschädigte hierbei einen auf dem Parkplatz abgestellten PKW an der Fahrzeugfront.
Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der
Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter
nachzukommen.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard unter
06742/809-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742/809-0
piboppard@polizei.rlp.de
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Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
Der unbekannte Verursacher fuhr mutmaßlich vom Parkplatz herunter und beschädigte hierbei einen auf dem Parkplatz abgestellten PKW an der Fahrzeugfront.