Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Der unbekannte Verursacher befuhr mutmaßlich die L206 und sodann über die Gegenfahrbahn in die Straße "Auf dem Budenbach". In der dortigen Kurve, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei das auf dieser angebrachte Verkehrsschild.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard unter 06742/809-0 zu melden.



