Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Samstag, 22.11.2025, wurde in der Zeit zwischen 10:00 und 14:00 Uhr ein am Friedrich-Ebert-Ring (Höhe Hausnummer 33) abgestellter roter Citroën Cactus im Rahmen eines Verkehrsunfalls beschädigt.



Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Dienststelle, Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261/92156300 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

Marita Simon, EPHK'in

Telefon: 0261-92156-110

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





