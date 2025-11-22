Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Dienststelle, Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261/92156300 zu melden.
