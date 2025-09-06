Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 05.09. auf den 06.09.2025, ereignete sich in der Gemarkung Bickenbach, im Einmündungsbereich der K100 auf die B327 eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekanntes, vermutlich graues, Kraftfahrzeug befuhr laut Spurenlage die K100 aus Richtung Hausbay kommend und wollte nach links in Fahrtrichtung Kastellaun auf die B327 abbiegen. Hierbei überfuhr das Fahrzeug ein auf einer Verkehrsinsel angebrachtes Verkehrszeichen und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Kastellaun. Durch den Aufprall dürfte das Unfallverursacherfahrzeug im Frontbereich stark beschädigt worden sein.

Festgestellt wurde der Verkehrsunfall am 06.09.2025 um 06:35 Uhr.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Boppard, Tel: 06742/809-0 oder piboppard@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard



Telefon: 06742 / 809-0

E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell