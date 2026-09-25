Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht !



Ein Fahrzeug war gegen eine Straßenlaterne gefahren und beschädigte sie dabei stark.

An der Unfallstelle konnten Spuren von ausgelaufenem Kühlmittel festgestellt werden. Die Flüssigkeitsspur konnte bis zur Auffahrt auf die A61 verfolgt werden und endete dort.

Ein möglicher Unfallverursacher hat sich bislang nicht bei den zuständigen Stellen gemeldet.



Die Polizei bittet daher Personen, die am Morgen des 25.09.2026 im Bereich der K63 bzw. der Straße "Auf dem Dorn" in Saffig Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu einem möglicherweise beschädigten Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei zu melden.



Insbesondere werden Zeugen gesucht, die ein Fahrzeug mit entsprechenden Unfallschäden oder ein Fahrzeug mit austretendem Kühlmittel beobachtet haben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

piandernach@polizei.rlp.de





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