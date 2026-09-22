Niederfell
Verkehrsunfallflucht - Poller umgefahren
Symbolbild

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dpa

Am Donnerstag 17.09. zwischen 11:30 und 14:00 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Niederfell in Höhe der Moselstraße 47 gegen einen Poller.


Dieser wurde aus dem Pflaster gerissen und beschädigt, der Schaden wird von der Gemeinde Niederfell getragen.
An dem Fahrzeug, welches vermutlich beim rückwärts Rangieren gegen den Poller stieß, dürfte nicht unerheblicher Schaden entstanden sein.
Da der Unfall am helllichten Tage geschah besteht die Möglichkeit das dieser durch Zeugen beobachtet wurde.
Bitte setzen sie sich mit der Polizeiwache Brodenbach unter 0261 - 10354950 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Telefon: 0261-103-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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