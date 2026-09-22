Verkehrsunfallflucht - Poller umgefahren



Dieser wurde aus dem Pflaster gerissen und beschädigt, der Schaden wird von der Gemeinde Niederfell getragen.

An dem Fahrzeug, welches vermutlich beim rückwärts Rangieren gegen den Poller stieß, dürfte nicht unerheblicher Schaden entstanden sein.

Da der Unfall am helllichten Tage geschah besteht die Möglichkeit das dieser durch Zeugen beobachtet wurde.

Bitte setzen sie sich mit der Polizeiwache Brodenbach unter 0261 - 10354950 in Verbindung.



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Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0





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