Verkehrsunfallflucht Oberwesel – Zeugen gesucht

Am Donnerstag, den 16.07.2026 ereignete sich zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Gelände des REWE-Supermarkts Oberwesel eine Verkehrsunfallflucht.

Der Unfallverursacher kollidierte vermutlich im Rahmen eines Ein- oder Ausparkmanövers mit dem in einer Parktasche befindlichen Mercedes-Benz. Anschließend entfernte er sich ohne dem ihm obliegenden Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem PKW des Geschädigten entstand Sachschaden.



Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 06742-8090 oder per E-Mail an PIBoppard@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

Tel. 06742/809-0

piboppard@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell