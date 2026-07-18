Der Unfallverursacher kollidierte vermutlich im Rahmen eines Ein- oder Ausparkmanövers mit dem in einer Parktasche befindlichen Mercedes-Benz. Anschließend entfernte er sich ohne dem ihm obliegenden Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem PKW des Geschädigten entstand Sachschaden.
Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 06742-8090 oder per E-Mail an PIBoppard@polizei.rlp.de zu melden.
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Tel. 06742/809-0
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Verkehrsunfallflucht Oberwesel – Zeugen gesucht
Der Unfallverursacher kollidierte vermutlich im Rahmen eines Ein- oder Ausparkmanövers mit dem in einer Parktasche befindlichen Mercedes-Benz. Anschließend entfernte er sich ohne dem ihm obliegenden Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem PKW des Geschädigten entstand Sachschaden.