Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden in Friedland

In der Nacht vom 27.02. auf den 28.02.2025 kam es in Friedland zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. In der Zeit von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr morgens befuhr ein bisher unbekannte Kraftfahrzeug die Martin-Luther-Straße in Friedland aus dem Ortskern kommend in Fahrtrichtung Hohenrhein.

In der Zeit von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr morgens befuhr ein bisher unbekannte Kraftfahrzeug die Martin-Luther-Straße in Friedland aus dem Ortskern kommend in Fahrtrichtung Hohenrhein. Im Gefälle vor der Einmündung in Richtung Lahnstein, kollidierte das unbekannte Fahrzeug mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und schob diesen auf ein weiteres Fahrzeug und in die Umfriedung des angrenzenden Grundstückes.



Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle in unbekannte Richtung ohne sich um die Regulierung des erheblichen Sachschadens zu bemühen.



Die Polizei Lahnstein bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der vergangenen Nacht ein Fahrzeug mit frischem Frontschaden im Bereich Lahnstein beobachten konnten, werden gebeten Kontakt mit der Polizeiinspektion Lahnstein aufzunehmen.



