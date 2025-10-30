Verkehrsunfallflucht Koblenz-Karthause - Polizei sucht Zeugen

Der Geschädigte hatte seinen Pkw Mercedes Benz, schwarz, mit Koblenzer Kennzeichen am 29.10.25 gegen 08.00 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in der Potsdamer Straße abgestellt.



Als er gegen 08.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er

einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Tür fest.



An dem Mercedes entstand ein erheblicher Schaden. Abriebspuren deuten

darauf hin, dass der Verursacher ein rotes Fahrzeug fuhr.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1

unter 0261-92156 300 in Verbindung zu setzen.



