Verkehrsunfallflucht Koblenz-Karthause - Polizei sucht Zeugen

Als er gegen 08.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er
einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Tür fest.
An dem Mercedes entstand ein erheblicher Schaden. Abriebspuren deuten
darauf hin, dass der Verursacher ein rotes Fahrzeug fuhr.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1
unter 0261-92156 300 in Verbindung zu setzen.
