Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der PKW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Andernach in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
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Verkehrsunfallflucht in Saffig – Zeugenaufruf
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der PKW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.