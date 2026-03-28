Saffig
Verkehrsunfallflucht in Saffig – Zeugenaufruf
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Im Zeitraum vom 27.03.2026 23:30 Uhr bis 28.03.2026 04:30 Uhr wurde ein PKW in der Hauptstraße in Saffig durch einen Verkehrsunfall beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der PKW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Andernach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic

Telefon: 02632-9210
Mail: piandernach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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