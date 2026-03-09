Hierbei wurde ein geparkter PKW im Bereich der Hintertür der Fahrerseite nicht unerheblich beschädigt. Das Verursacherfahrzeug fuhr nach der Kollision vermutlich in Richtung Koblenz davon. Wer Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.
Verkehrsunfallflucht in Rhens – Zeugen gesucht
