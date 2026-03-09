Rhens
Verkehrsunfallflucht in Rhens – Zeugen gesucht
Am Montag, den 09.03.26, ereignete sich im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr - 10:00 Uhr, im hinteren Bereich der Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Koblenz in Rhens, eine Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein geparkter PKW im Bereich der Hintertür der Fahrerseite nicht unerheblich beschädigt. Das Verursacherfahrzeug fuhr nach der Kollision vermutlich in Richtung Koblenz davon. Wer Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

