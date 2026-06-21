Polizeiinspektion Andernach
Verkehrsunfallflucht in Mülheim-Kärlich

Symbolbild

dpa

Am 20.06.2026, zwischen 09:00 Uhr und 10:15 Uhr, kam es in der "Poststraße" in Mülheim-Kärlich zu einer Verkehrsunfallflucht.

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Das unfallverursachende Fahrzeug befuhr die „Poststraße“ in Fahrtrichtung der „Bassenheimer Straße“ und touchierte dabei das ordnungsgemäß rechtseitig geparkte Fahrzeug der Geschädigten. Anschließend entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug von der Örtlichkeit, ohne einen Personalienaustausch zu gewährleisten. Das Fahrzeug der Geschädigten (grauer VW-Golf) war unmittelbar gegenüber der Eisdiele „Eiscafe Eiszeit“ abgestellt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte sich ein Schaden auf der Beifahrerseite befinden. Seitens der Polizei wird um Hinweise zu dem Unfallverursacher bzw. dem dazugehörigen Fahrzeug gebeten.

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