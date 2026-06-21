Verkehrsunfallflucht in Mülheim-Kärlich

Das unfallverursachende Fahrzeug befuhr die „Poststraße“ in Fahrtrichtung der „Bassenheimer Straße“ und touchierte dabei das ordnungsgemäß rechtseitig geparkte Fahrzeug der Geschädigten. Anschließend entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug von der Örtlichkeit, ohne einen Personalienaustausch zu gewährleisten. Das Fahrzeug der Geschädigten (grauer VW-Golf) war unmittelbar gegenüber der Eisdiele „Eiscafe Eiszeit“ abgestellt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte sich ein Schaden auf der Beifahrerseite befinden. Seitens der Polizei wird um Hinweise zu dem Unfallverursacher bzw. dem dazugehörigen Fahrzeug gebeten.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

(ggf. Ansprechpartner einfügen)



Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell