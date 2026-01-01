Verkehrsunfallflucht in Kruft



Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die B256 aus Richtung Mendig kommend in Fahrtrichtung Andernach und beabsichtigte vermutlich nach rechts auf die K52 in Fahrtrichtung Kruft einzubiegen. Hierbei touchierte der unbekannte Fahrer ein Verkehrszeichen und blieb zunächst an der Unfallörtlichkeit stehen.

Als ein Zeuge dem unbekannten Verursacher zu Hilfe eilen wollte, entfernte sich der Fahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.



An der Unfallörtlichkeit konnten diverse Fahrzeugteile festgestellt werden. Demnach dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Renault in der Farbe türkis handeln.

Die Polizei Andernach bittet nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem verunfallten Fahrzeug und dem Fahrzeugführer geben können, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden. Das Fahrzeug müsste einen nicht unerheblichen Sachschaden im Frontbereich aufweisen.



Es wurde ein Strafverfahren aufgrund des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.



Sollten Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Andernach, Tel. Nr. 02632-9210.

Oder per E-Mail: wache.piandernach@polizei.rlp.de



