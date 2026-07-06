Koblenz
Verkehrsunfallflucht in Koblenz-Rauental
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 05.07.2026, um 19:38 Uhr, wurde ein hochwertiger Pkw Mercedes EQE vor dem Anwesen Lengenfeldstraße 5 im Koblenzer Stadtteil Rauental durch einen jugendlichen E-Scooter-Fahrer beschädigt.


Durch den Knall wurde ein Zeuge auf den Verkehrsunfall aufmerksam. Der etwa vierzehnjährige Verdächtige flüchtete in Richtung Hoheminnenstraße.
Er soll kurzes, dunkles Haar gehabt haben. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 6000EUR.
Zeugenhinweise bitte an die PI Koblenz 1 unter Tel: 0261-92156300.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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