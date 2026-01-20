Verkehrsunfallflucht in der Burgstraße

der Fahrer eines blauen Ford Focus geriet mit seinem Spiegel gegen den Spiegel eines geparkten PKW. Der Ford Focus fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet, diese jedoch konnte den genauen Unfallort nicht angeben. Dieser wurde erst Stunden später hier bekannt, wobei der ON 02 da auch bereits die Unfallstelle verlassen hat. Es handelte sich vermutlich um einen silbernen Opel mit Zulassung aus Koblenz.



Zeugen oder Geschädigte des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.



