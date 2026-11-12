Boppard-Buchenau
Verkehrsunfallflucht in Boppard-Buchenau
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Am Donnerstag, den 12.11.2026, kam es zwischen 15:15 und 15:45 Uhr auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in Boppard-Buchenau zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein geparkter Pkw wurde durch ein anderes, unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Zeugen, welche Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard

Tel.: 06742/809-0
E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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