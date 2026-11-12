Ein geparkter Pkw wurde durch ein anderes, unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt.
Zeugen, welche Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
Tel.: 06742/809-0
E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht in Boppard-Buchenau
Ein geparkter Pkw wurde durch ein anderes, unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt.