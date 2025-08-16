Ein Einkaufswagen rollte gegen ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses am Heck. Die verantwortliche Person entfernte sich anschließend, ohne den Schaden zu melden.
Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise zu der Person, welche den Einkaufswagen geführt hat.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
Tel.: 06742/809-0
E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht in Boppard-Buchenau / Zeugen gesucht
