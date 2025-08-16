Verkehrsunfallflucht in Boppard-Buchenau / Zeugen gesucht

Am Samstag, den 16.08.2025, kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Aldi-Parkplatz in Boppard-Buchenau.

Ein Einkaufswagen rollte gegen ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses am Heck. Die verantwortliche Person entfernte sich anschließend, ohne den Schaden zu melden.



Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise zu der Person, welche den Einkaufswagen geführt hat.



