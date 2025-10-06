Boppard
Verkehrsunfallflucht in Boppard - Bad Salzig
Am Sonntagabend ereignete sich gegen 23:40 Uhr, in Höhe der Baustellenampel in der Salzbornstraße in Bad Salzig, eine Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte befuhr die Salzbornstraße aus Richtung B9 kommend und wartete aufgrund Rotlicht an der Lichtzeichenanlage als ihm ein schwarzer Pkw Mercedes aus Richtung Mittelrhein-Klinik entgegenkam. Dieser streifte den wartenden Pkw des Geschädigten beim Vorbeifahren und verursachte einen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Pkw Mercedes in Richtung B9, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Das Fahrzeug dürfte im Frontbereich, auf der Fahrerseite, Beschädigungen aufweisen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.

