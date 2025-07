Verkehrsunfallflucht in berauschtem Zustand - Zeugenaufruf

Am frühen Morgen des 26.07.2025 kam es zwischen 05:15 Uhr und 05:50 Uhr im Bereich der L214 zwischen der Abzweigung nach Emmelshausen und Halsenbach Ehr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei schlug ein grauer Audi in die Schutzplanke ein, nachdem der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Danach entfernte sich das Fahrzeug von der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer stand vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln.

Zeugen, die den Unfall selbst gesehen haben oder Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Unfall oder dem Fahrverhalten des Fahrzeugführers gemacht haben, werden gebeten, sich auf hiesiger Polizeidienststelle zu melden.



