Verkehrsunfallflucht in Bendorf - Zeugenaufruf

In den Morgenstunden des 17.12.2025 im Zeitraum zwischen 07:00-07:45 Uhr kam es in der Vallendarer Straße Höhe der Hausnummer 11 in Bendorf zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.





Dabei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter PKW, vermutlich durch Kollision eines Außenspiegels vom Unfallgegner, touchiert.

Dieser entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen.



Die Schadenshöhe dürfte dabei im zweistelligen Bereich liegen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Bendorf/Rhein unter Tel. 02622 94020 oder per E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf

POK Picker

Lohweg 34, 56170 Bendorf

Telefon: 02622 9402110





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell