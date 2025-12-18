Dabei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter PKW, vermutlich durch Kollision eines Außenspiegels vom Unfallgegner, touchiert.
Dieser entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen.
Die Schadenshöhe dürfte dabei im zweistelligen Bereich liegen.
Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Bendorf/Rhein unter Tel. 02622 94020 oder per E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bendorf
POK Picker
Lohweg 34, 56170 Bendorf
Telefon: 02622 9402110
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht in Bendorf - Zeugenaufruf