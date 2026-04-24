Verkehrsunfallflucht im Wohngebiet



Vermutlich ist ein anderes Fahrzeug beim Rangieren in der Zeit vom 23.04.26, 18:00 Uhr bis zum Feststellzeitpunkt beim Rangieren in der engen Straße gegen die vordere rechte Seite des Audi gefahren. Anschließend ist der unbekannte Fahrer ohne sich um den Schaden zu kümmern weiter gefahren.



Zeugen der Tat können Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer an die Polizei Lahnstein melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de



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