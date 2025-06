Verkehrsunfallflucht im Vogelsang, Koblenz

Ein geparktes Fahrzeug (Farbe: weiß) wurde dabei erheblich beschädigt.



Das beschädigte Fahrzeug stand in Längsaufstellung unmittelbar vor dem Einmündungsbereich zur Regierungsstraße, aus Richtung Karmeliterstraße kommend.

Ein bislang unbekannter PKW beschädigte die Fahrerseite des geparkten PKW erheblich, wodurch es zu massiven Karosserie- sowie Lackschäden entlang der Fahrerseite kam.



Bei dem flüchtenden Verursacher handelt es sich mutmaßlich um einen grauen SUV.



Sollten weitere Fahrzeuge in diesem Bereich ebenfalls beschädigt worden sein, werden die Halter gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden.

Auch Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezüglich des oben aufgeführten Sachverhalts mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale für die Polizeiinspektion Koblenz 1



Telefon: 0261-92156 300

E-Mail: pikoblenz1.wache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell