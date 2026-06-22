Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen VW Polo und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Der VW Polo wurde an der rechten hinteren Stoßstange erheblich beschädigt.
Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Andernach unter der Rufnummer 02632 - 9210 oder piandernach@polizei.rlp.de entgegen.
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Polizeiinspektion Andernach
Telefon: 02632- 021- 0
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Verkehrsunfallflucht im Bereich des Parkplatzes H&M, Industriestraße 8, Mülheim-Kärlich