Mülheim-Kärlich
Verkehrsunfallflucht im Bereich des Parkplatzes H&M, Industriestraße 8, Mülheim-Kärlich
Symbolbild
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dpa

Am 20.06.2026, in der Zeit von 10:30 - 11:30 Uhr, kam es im Bereich des Parkplatzes H&M, in der Industriestraße in Mülheim-Kärlich, zu einer Verkehrsunfallflucht.


Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen VW Polo und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Der VW Polo wurde an der rechten hinteren Stoßstange erheblich beschädigt.
Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Andernach unter der Rufnummer 02632 - 9210 oder piandernach@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
Telefon: 02632- 021- 0
E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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