Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte beim Ein-oder Ausparken ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.
Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen weißen Pkw gehandelt haben.
Wer sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Boppard (06742/8090) zu melden.
Verkehrsunfallflucht Edeka-Parkplatz in Buchholz