Verkehrsunfallflucht Edeka-Parkplatz in Buchholz

Am Samstag, den 13.12.2025, kam es auf dem Edeka-Parkplatz in Boppard-Buchholz (Casinostraße 58, 56154 Boppard)zwischen 10:20 Uhr und 10:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.





Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte beim Ein-oder Ausparken ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen weißen Pkw gehandelt haben.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Boppard (06742/8090) zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell