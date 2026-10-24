Verkehrsunfallflucht: Drei geparkte Fahrzeuge beschädigt – Polizei sucht Zeugen



Nach bisherigen Erkenntnissen weisen alle drei Fahrzeuge gleichartige Beschädigungen auf. Aufgrund des übereinstimmenden Schadensbildes besteht der Verdacht, dass die Beschädigungen durch ein und denselben bislang unbekannten Unfallverursacher verursacht wurden.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Koblenz 1 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Hohenstaufenstraße gemacht haben oder Hinweise auf ein möglicherweise beteiligtes Fahrzeug beziehungsweise den Unfallverursacher geben können, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere werden Zeugen gesucht, die einen Zusammenstoß oder ein auffälliges Fahrmanöver beobachtet haben.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 1

(PK' in Holz)

Telefon: 0261 / 92156300

PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1

E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

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