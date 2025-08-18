Verkehrsunfallflucht - Boppard-Buchholz, K119

Am Ortseingang in Boppard-Buchholz ereignete sich am heutigen Montag, den 18.08.25 gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Straßenschilder zerstört wurden.

Das unbekannte Fahrzeug hat sich danach vom Unfallort entfernt, ohne die Polizei zu verständigen. Vor Ort konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden, welche auf einen dunklen Audi hindeuten.



Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Boppard zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

tel. 06742 809-0

piboppard@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell