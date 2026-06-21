Ein derzeit unbekannter Unfallverursacher beschädigte hierbei einen schwarzen ordnungsgemäß geparkten PKW im rechten vorderen Bereich.
Die Polizei bittet etwaige Unfallzeugen sich bei unten stehender Dienstelle zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742/809-0
piboppard@polizei.rlp.de
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Verkehrsunfallflucht auf Schwimmbadparkplatz
Ein derzeit unbekannter Unfallverursacher beschädigte hierbei einen schwarzen ordnungsgemäß geparkten PKW im rechten vorderen Bereich.