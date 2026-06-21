Polizeidirektion Koblenz
Verkehrsunfallflucht auf Schwimmbadparkplatz
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

St. Goar / Werlau (ots) - Am Sonntag, im Zeitraum von 12:45 Uhr - 16:45 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Freibades in Werlau.

Ein derzeit unbekannter Unfallverursacher beschädigte hierbei einen schwarzen ordnungsgemäß geparkten PKW im rechten vorderen Bereich.
Die Polizei bittet etwaige Unfallzeugen sich bei unten stehender Dienstelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742/809-0
piboppard@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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