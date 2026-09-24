Koblenz
Verkehrsunfallflucht auf Discounterparkplatz in der Frankenstraße /Suche nach dem Hinweisgeber/
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Mittwoch 09.09.2026, gegen 11:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittlediscounters in der Frankenstraße 1-3 in Koblenz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Lesezeit 1 Minute



Der verursachende PKW touchierte hierbei beim Rangieren auf dem dortigen Parkplatz das geparkte Fahrzeug des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen SUV der Marke Skoda oder Seat gehandelt haben.

Der Unfall wurde durch einen bisher unbekannten Zeugen beobachtet, welcher eine Nachricht am Fahrzeug des Geschädigten hinterließ. Kontaktdaten waren jedoch nicht vermerkt.
Der flüchtige Verursacher konnte zwischenzeitlich ermittelt werden.

Der bisher unbekannte Zeuge wird jedoch dringend gebeten, sich mit u.a. Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

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Telefon: 0261 / 92156300
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