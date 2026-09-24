Verkehrsunfallflucht auf Discounterparkplatz in der Frankenstraße /Suche nach dem Hinweisgeber/





Der verursachende PKW touchierte hierbei beim Rangieren auf dem dortigen Parkplatz das geparkte Fahrzeug des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen SUV der Marke Skoda oder Seat gehandelt haben.



Der Unfall wurde durch einen bisher unbekannten Zeugen beobachtet, welcher eine Nachricht am Fahrzeug des Geschädigten hinterließ. Kontaktdaten waren jedoch nicht vermerkt.

Der flüchtige Verursacher konnte zwischenzeitlich ermittelt werden.



Der bisher unbekannte Zeuge wird jedoch dringend gebeten, sich mit u.a. Dienststelle in Verbindung zu setzen.



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