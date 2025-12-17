Verkehrsunfallflucht auf der L213 bei Karbach

Im Kurvenbereich einer Linkskurve kommt ihr ein PKW entgegen, welcher ihre Fahrspur schneidet. In Folge dessen muss die Fahrzeugführerin nach rechts ausweichen, kommt mit ihrem PKW von der Straße ab und schließlich im Straßengraben zum Stehen. Der entgegenkommende PKW fährt, unbeachtet dessen, dass er Verursacher eines Verkehrsunfalls ist, ohne anzuhalten weiter.

Die verunfallte Fahrzeugführerin beschreibt den entgegenkommenden PKW als dunklen SUV, welcher mit einer Person besetzt gewesen sei.

Kennzeichen und Identität des Unfallverursachers sind bis auf weiteres unbekannt. Wer sachdienliche Hinweise auf das Fahrzeug oder die Person geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

Weiter hat es einen Ersthelfer an der Unfallörtlichkeit gegeben, dessen Personalien ebenfalls unbekannt sind. Auch dieser wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zwecks Zeugenaussage zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

tel. 06742 809-0

piboppard@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell