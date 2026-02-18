Verkehrsunfallflucht auf der L210 am Karnevalssonntag

Hierbei kollidierten vermutlich auf Grund der schneebedeckten Fahrbahn zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Bei einem der Fahrzeuge handelte es einer Zeugenaussage nach um um einen Karnevalswagen mit der Aufschrift "Hunsrücker". Dieser entfernte sich unerlaubt nach der Kollision von der Unfallörtlichkeit.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Boppard zu melden.



