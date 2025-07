Verkehrsunfallflucht auf der B9, Auffahrt Andernach-Süd

Der Geschädigte befuhr hierbei die B9 aus Fahrtrichtung Bonn kommend in Fahrtrichtung Koblenz. Auf Höhe der Auffahrt Andernach-Süd nutzte dieser die linke der beiden Fahrspuren um den auffahrenden Fahrzeugen Platz zu schaffen.

Der mutmaßliche Unfallverursache befuhr die Auffahrt Andernach-Süd aus Fahrtrichtung Aktienstraße kommend. Auf der B9 angekommen zog dieser mit seinem schwarzen PKW, vermutlich ein schwarzer Audi, von der rechten auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah der Unfallverursacher den auf der linken Fahrspur fahrenden Geschädigten. Durch das Fahrmanöver kam es letztendlich zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. Am PKW des Unfallverursachers dürfte an der linken Fahrzeugseite ein deutlicher Schaden entstanden sein. Zudem dürfte der linke Außenspiegel herabhängen.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und flüchtete von der Verkehrsunfallörtlichkeit.

Letztmalig konnte der PKW dabei gesehen werden, wie dieser die Abfahrt Stierweg in Weißenthurm befuhr.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall oder aber dem flüchtigen PKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Wache.piandernach@polizei.rlp.de

02632-9210





