Verkehrsunfallflucht auf der B49



Ein Fahrzeug geriet in einer leichten Rechtskurve nach links und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Hier wurde er nach rechts abgewiesen und kollidierte mit der Außenschutzplanke und zum Schluss geriet er nochmals gegen die Mittelschutzplanke.

Das Fahrzeug erlitt massive Schäden an der Fahrzeugfront. Es lag ein größeres Trümmerfeld auf der Straße.

Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen hellblauen KIA handelt. Weitere Hinweise gibt es nicht.



Sollten sie Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer haben, melden sie sich bitte bei der Polizei Lahnstein.



