Verkehrsunfallflucht auf der B42

Ein Fahrzeug geriet, kurz vor der Abfahrt zur B260, nach links und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug erlitt Schäden an der linken Fahrzeugseite. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem

unfallverursachenden Fahrzeug um einen silbernen Audi A3 eines älteren Modells handelte. Durch die Kollision verlor das Fahrzeug eine silberne Radkappe.

Sollten Sie Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Lahnstein.



