Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz

Am 06.06.2026, zwischen 09:50 und 10:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Aldi in der Schlachthofstraße (Koblenz) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der unbekannte Verursacher streifte den geparkten grünen Audi A3 und beschädigte dabei den Kotflügel. Anschließend verließ er die Örtlichkeit.

Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Koblenz 1 unter der Tel.: 0261-92156300 zu melden.



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