Der unbekannte Verursacher streifte den geparkten grünen Audi A3 und beschädigte dabei den Kotflügel. Anschließend verließ er die Örtlichkeit.
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Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz
Der unbekannte Verursacher streifte den geparkten grünen Audi A3 und beschädigte dabei den Kotflügel. Anschließend verließ er die Örtlichkeit.