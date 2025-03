Heiligenroth (ots) -



In der Anlage übermitteln wir Ihnen die Verkehrsunfallbilanz der Polizeiautobahnstation Montabaur für 2024.



Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Montabaur war 2024, im Vergleich zu 2023, ein leichter und nicht bedeutsamer Anstieg der Verkehrsunfälle zu verzeichnen.

Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle (VU) lag in 2023 bei insgesamt 1391 Unfällen, in 2024 bei 1403 Unfällen.

Hiervon entfielen 1057 Verkehrsunfälle auf die BAB 3 und insgesamt 342 Verkehrsunfälle auf die BAB 48.

Näheres hierzu ist der beigefügten Anlage zu entnehmen.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Montabaur

An der Autobahnmeisterei 6

56412 Heiligenroth



Thorsten Hähn, PHK

Telefon: 02602/9327-0

pastmontabaur@polizei.rlp.de





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell