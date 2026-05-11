Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW mit verletzter Person



Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine 64-jährige PKW-Fahrerin mit einem seitlich neben ihr fahrenden Sattelzug eines 56-jährigen Mannes kollidiert ist. In der Folge drehte sich der PKW vor dem LKW um ca. 90 grad nach links und es kam zum Zusammenstoß der LKW-Front mit der Fahrerseite des PKW. Der PKW wurde durch den LKW noch einige Meter weiter geschoben, bis der LKW zum Stillstand kam.

Durch den Aufprall wurde die Fahrerin des PKW verletzt und mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der rechte Fahrstreifen war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 18:45 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu drei Kilometer Länge.



Im Einsatz war der Rettungsdienst mit einem RTW sowie die Autobahnpolizei Mendig.



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