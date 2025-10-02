Verkehrsunfall - Vollsperrung mit erheblichem Rückstau

Urbach (Kreis Neuwied) (ots) - Am heutigen Tag kam es gegen 18:30 Uhr auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main auf Höhe KM 62,700 zu einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen.

Die Fahrzeuge kamen unter anderem nicht mehr fahrbereit auf dem linken sowie rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Aus diesem Grund ist weiterhin eine Vollsperrung vor der Anschlussstelle Dierdorf eingerichtet. In absehbarer Zeit soll zumindest der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der mittlere sowie rechte Fahrstreifen müssen zur Bergung weiterhin gesperrt bleiben. Die Polizei ist vor Ort.



Aufgrund des Unfalles kommt es zu erheblicher Staubildung. Bitte versuchen Sie das Gebiet weiträumig zu umfahren.



