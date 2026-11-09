Die B9 ist aufgrund der Unfallaufnahme derzeit voll gesperrt. Wir bitten die Unfallstelle zu umfahren und von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
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Verkehrsunfall - Vollsperrung der B9 zwischen Brey und Spay
Die B9 ist aufgrund der Unfallaufnahme derzeit voll gesperrt. Wir bitten die Unfallstelle zu umfahren und von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.