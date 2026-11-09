Brey
Verkehrsunfall - Vollsperrung der B9 zwischen Brey und Spay

Symbolbild

dpa

Auf der B9 zwischen Brey und Spay kam es soeben zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Die B9 ist aufgrund der Unfallaufnahme derzeit voll gesperrt. Wir bitten die Unfallstelle zu umfahren und von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Boppard
piboppard@polizei.rlp.de
PK´in Bersch


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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