Verkehrsunfall - Vollsperrung der B9 zwischen Brey und Spay

Auf der B9 zwischen Brey und Spay kam es soeben zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Die B9 ist aufgrund der Unfallaufnahme derzeit voll gesperrt. Wir bitten die Unfallstelle zu umfahren und von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard

piboppard@polizei.rlp.de

PK´in Bersch





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