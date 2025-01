Verkehrsunfall unter Beteiligung eines herrenlosen Hundes

Ein herrenloser Hund hat am Abend des 29.01.2025 gegen 19:25 Uhr auf der Hunsrückhöhenstraße in Höhe der Ortschaft Niedert einen Verkehrsunfall verursacht.

Der Hund sprang plötzlich auf die Fahrbahn, sodass es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Hund kam. Der Hund sei direkt nach der Kollision aufgestanden und in Richtung der Ortslage Niedert gelaufen.



Am PKW entstand Sachschaden, weswegen anzunehmen ist, dass das Tier zumindest leicht verletzt worden sein dürfte. Da in der unmittelbaren Umgebung kein freilaufender, verletzter Hund und auch kein Hundehalter festgestellt werden konnte, bittet die Polizei in Boppard um Hinweise und Mithilfe. Der Hund wird als mittelgroß und jünger mit mittelbraunem Fell beschrieben. Die Rasse ist nicht bekannt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

Tel. 06742 809-0

E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell