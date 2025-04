Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gem. Boppard - B 327 (ots) - Am späten Montagabend kam es auf der B 327 zwischen Pfaffenheck und Waldesch zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW´s.



Dieser befuhr die B 327 von Pfaffenheck kommend in FR Waldesch. In einer langgezogenen Linkskurve kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen, Pollern und der Schutzplanke und kam auf dem Auffahrtsstreifen zur B 327 von der BAB 61 kommend zur Endlage.

Der PKW wurde dadurch erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der 34-jährige Fahrzeugführer aus der VG Rhein-Mosel wurde nicht verletzt, stand jedoch unter Alkoholeinfluss (über 1 Promille).

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Vor Ort waren Kräfte der PI Boppard, der Freiwilligen Feuerwehr und der Straßenmeisterei.



