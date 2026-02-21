Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - junger Fahrer

Noch auf der Anfahrt der sofort entsandten Streife wurde ein Unfall unter Beteiligung des zuvor auffällig geführten PKWs mit belgischer Zulassung gemeldet. Letztlich war dieser alleinbeteiligt in der Gemarkung Sessenhausen erst nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der 20 jährige Fahrzeugführer hatte dann gegengelenkt, sich in der Folge mit dem Fahrzeug gedreht und war im weiteren Verlauf dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen gekommen.

Da der Rettungsleitstelle in dem Zusammenhang eine eingeklemmte Person gemeldet wurde, wurden auch Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle entsandt.

Vor Ort konnten durch die Streife die beiden 20 jährigen Fahrzeuginsassen leicht verletzt, aber nicht eingeklemmt angetroffen werden. Im Fahrzeuginneren konnte eine leere Schnapsflasche aufgefunden und beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und eine Sicherheitsleistung festgesetzt.

Beide Insassen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Durch den Unfall entstand ein Rückstau, in dem letztlich noch zwei weitere Fahrzeuge mit Panne liegenblieben, die den rechten und linken Fahrstreifen vor der Unfallstelle blockierten, was weiter zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Gegen 10:00 Uhr konnte die Richtungsfahrbahn Frankfurt wieder komplett freigegeben werden, nachdem sie zuvor noch durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden musste.



