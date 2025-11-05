Ein 36-jähriger Verkehrsteilnehmer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der rechtsseitig befindlichen Schutzmauer, überschlug sich in Folge dessen und kam im Anschluss zwischen dem rechten Fahrstreifen und dem Seitenstreifen zum Stehen.
Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
Die A3 musste bis zur Reinigung der Fahrbahn vollgesperrt werden. Im Anschluss konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.
Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der A3
