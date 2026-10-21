Verkehrsunfall (Sattelzug fährt in Baustellenabsperrung)

In diesem Bereich befand sich eine Baustelle. Durch einen unbesetzten Lkw mit fahrbarer Absperrtafel der SOS Verkehrssicherung wurde hier der Wegfall des mittleren Fahrstreifens optisch vorangekündigt. Ein sich aus Richtung Frankfurt am Main annähernder Sattelzug übersah das Verkehrssicherungsfahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall auf den linken Fahrstreifen geschoben, auf welchem sich ein weiterer Sattelzug annäherte und nicht mehr auf die plötzlich eintretende Verkehrssituation vor ihm reagieren konnte. Dieser kollidierte mit dem vorgenannten Sattelzug. Die Unfallfahrzeuge standen teilweise ineinander verkeilt quer über alle Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Köln, wodurch eine Vollsperrung für ca. drei Stunden zum Zwecke von Bergungs- und Räumarbeiten eingerichtet werden musste. Es wurden Ab-und Umleitungen zum Abfluss des Verkehrs eingerichtet. Die Fahrbahn ist mittlerweile wieder einspurig befahrbar. Bei dem Verkehrsunfall entstand kein Personenschaden. Es dürfte jedoch ein Sachschaden im zumindest hohen fünfstelligen Bereich entstanden sein.



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PHK Karen





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